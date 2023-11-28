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В СВО погиб 20-летний контрактник из Ростовской области

В СВО погиб 20-летний контрактник из Ростовской области
В зоне проведения специальной операции погиб 20-летний контрактник из Ростовской области. Уроженец Милютинского района Сергей Могилевский был смертельно ранен в конце октября.

Сергей родом из Николовки. Молодой человек поехал в зону специальной операции в январе 2023 года вслед за своим отцом, который также не раз принимал участие в различных конфликтах на территории Северного Кавказа, ДНР и ЛНР.

Тело погибшего бойца доставили на родину, где 13 ноября похоронили. Его наградили орденом Мужества посмертно.
Фото: Соцсети gazetaluch.ru.
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