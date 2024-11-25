Минтранс Ростовской области Виталий Кушнарев задержан на рабочем месте

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Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за получение взятки. Чиновника вместе с его заместителем застали с поличным на рабочем месте, сообщили в 1rnd.Виталий Кушнарев признал свою вину, в то время как Дмитрий Мамелко отрицает обвинения. Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения.Виталий Кушнарев родился в Ростовской области и с 1998 года занимал различные должности на государственной службе региона. Окончил Новочеркасский государственный университет, а также Южный федеральный университет.С 2014 по 2016 годы Кушнарев руководил транспортным ведомством Ростовской области, а затем возглавил администрацию Ростова-на-Дону.На посту мэра Кушнарев запомнился провальной транспортной реформой. В городе стало меньше транспорта, изменился график движения, появились небольшие и неудобные маршрутки, в салонах которых было грязно. Люди часами пребывали на остановках, ожидая автобусов, или не могли дождаться нужного маршрута. В 2019 году он покинул пост мэра.До 2021 года информация о бывшем мэре отсутствовала, пока он не стал депутатом Госдумы РФ от Ростовской области. В июне 2024 года он досрочно отказался от депутатских полномочий. Позже стало известно, что Кушнарев вернулся в регион и занял новую должность.11 июня 2024 года губернатор области назначил его своим заместителем и министром транспорта региона.