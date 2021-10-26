На сотрудника администрации Новочеркасска завели уголовное дело

В отношении сотрудника администрации Новочеркасска возбудили уголовное дело. Начальника отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) подозревают в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в сентябре 2020 года Максим Папшой исполнял обязанности председателя КУМИ. Он заключил договор купли-продажи муниципального участка земли общей площадью 200 гектаров. Земля перешла в частные руки 26-летнего горожанина. Сумму причиненного ущерба администрации Новочеркасска установят позже.В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.– По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства совершенного преступления, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.Максим Папшой являлся и.о. председателя комитета до июня 2021 года. Затем на эту должность назначили экс-прокурора Новочеркасска Александра Косинова. За 2020 год Папшой заработал 1,2 миллиона рублей. В собственности у него - земельный участок, дом, квартира и два автомобиля - KIA K5 и «Ниссан Микро».