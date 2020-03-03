В отношении сотрудника администрации Новочеркасска возбудили дело



В Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении сотрудникам городской администрации. Главного специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав предпринимателей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.



Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, подозреваемый незаконно давал бизнесменам разрешения на торговлю в тех местах, где это запрещено. Он заранее знал, где и когда будут проводить рейды по выявлению нелегальных торговцев, и предупреждал предпринимателей.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».