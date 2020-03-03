Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В отношении сотрудника администрации Новочеркасска возбудили дело

В отношении сотрудника администрации Новочеркасска возбудили дело
В Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении сотрудникам городской администрации. Главного специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав предпринимателей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, подозреваемый незаконно давал бизнесменам разрешения на торговлю в тех местах, где это запрещено. Он заранее знал, где и когда будут проводить рейды по выявлению нелегальных торговцев, и предупреждал предпринимателей.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.