Экс-прокурор Новочеркасска возглавил городского КУМИ

В Новочеркасске назначили нового председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом. Эту должность занял бывший прокурор города Александр Косинов. О назначении стало известно 2 июня.Комитет занимается вопросами приватизации муниципального имущества, размещения нестационарных торговых объектов, продажи и сдачи в аренду земельных участков и прочими. С декабря 2020 года обязанности руководителя исполнял Максим Папшой - начальник отдела земельных отношений. Судьба бывшего председателя Александра Пшонникова не ясна. Известно, что он продолжительное время находился на больничном и не появлялся в администрации города.Теперь должность руководителя занял Александр Косинов. С 2010 года он работал прокурором Новочеркасска. Через восемь лет Косинов ушел в отставку, но продолжил заниматься общественной работой. Он привлекал внимание к несостоятельности системы «Безопасный город», выступал с инициативой увековечивание памяти Героя СССР, ветерана Матвея Шапошникова, который отказался выполнять приказ о подавлении восстания рабочих в 1962 году.В 2020 году экс-прокурор даже баллотировался на выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца. Однако в состав парламента он не вошел.