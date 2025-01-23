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На Солнце произошла черная вспышка

На Солнце произошла черная вспышка
На Солнце произошла редкая черная вспышка. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, выброс вещества черного цвета случился 22 января. На первый взгляд, явление может показаться жутким, однако ему есть научное объяснение.

- Такие цвета обычно даёт нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн. Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, - пишут эксперты.

Уже в ближайшие сутки начнутся мощные магнитные бури. Шторм будет продолжаться с 24 по 25 января. По силе он достигнет уровня G1-G2.

К счастью, опасности для жителей Земли коронарный выброс не несет. Однако могут начаться проблемы со спутниками, электросвязью и сетью.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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