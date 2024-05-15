На Ростов из-за очередной вспышки на Солнце обрушились магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Ростов из-за вспышки на Солнце снова обрушились магнитные бури. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Сильнейшая вспышка на Солнце была зафиксирована 11 мая. В последний раз подобное явление наблюдали 7 лет назад. Вспышка достигла уровня X5.8. Уже через несколько дней явление повторилось. 15 мая около 12:00 произошла вспышка уровня X3.4.- Можно только гадать о том, какова реальная мощность этих событий, так как значительная часть их излучения при таком расположении блокируется краем Солнца, и к Земле доходит только часть мощности, - добавили специалисты.По последним данным, 15 мая серия ударов произошла около полуночи. Однако магнитная буря длилась недолго – до 06:00. Вероятно, после очередной вспышки в ближайшие дни ростовчан ожидают магнитные бури.