На содержание семи пешеходных переходов в Ростове власти потратят 7,5 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который обеспечит должный уход за пешеходными переходами на семи участках в донской столице. Такая информация появилась на сайте государственных закупок 19 октября.Согласно документации уход за участками нужен на пешеходном переходе в двух уровнях лит. № 1 ул. Беляева, 20, пешеходном мосту через ул. Менжинского, переходе в двух уровнях лит. 1 пр. Шолохова - ул. Зеленой, переходе через ул. Штахановского, лит. 1 (остановка «Лестница»); переходе на Малиновского, мосту через реку Дон в створе ул. Сиверса Ростова-на-Дону (пешеходный переход); переходе на пр. Стачки в створе пер. Медный и Водоотводный.Благоустройство должно быть сделано в 2021 году. На работы власти донской столицы готовы выделить 7,54 миллиона рублей. На выделенные из городского бюджета деньги исполнитель контракта должен будет содержать участки в должном состоянии. На пешеходных переходах должны удалять неутверждённые объявления и рисунки, также должна будет проводиться уборка.Имя победителя контракта станет известно 30 октября.