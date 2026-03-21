Третий день на Дону бушуют самые мощные за последние два месяца магнитные бури

Третий день подряд Ростовская область находится под воздействием одних из самых сильных магнитных бурь за последние два месяца. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный шторм, начавшийся вечером 19 марта, продлится как минимум до полудня 22 марта.Первая волна магнитных возмущений, достигшая уровня G-2, обрушилась на донской регион еще вечером 19 марта и продолжалась до утра 20 марта. Однако, в субботу, 21 марта, началась новая, более продолжительная волна. С 6:00 утра уровень геомагнитных возмущений поднялся до отметки G-3. По прогнозам специалистов, такая высокая активность сохранится до вечера.Новый всплеск ожидается после 18:00 21 марта, когда уровень геомагнитных возмущений снизится до G-1. Пик активности прогнозируется на утро 22 марта, около 6:00.В периоды магнитных бурь жители Ростовской области и других регионов часто сообщают об ухудшении самочувствия. Типичными симптомами являются головные боли, головокружение и тошнота. В связи с этим, в дни геомагнитных возмущений рекомендуется уделять особое внимание своему здоровью, соблюдать режим сна и отдыха, а также избегать перегрузок.