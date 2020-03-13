На уборку «Ростов Арены» потратят 25,2 млн рублей



Более 25,2 миллиона рублей потратят на уборку «Ростов Арены». Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ по футболу.



Указанная сумма выделяется на период с 1 апреля по 31 декабря. В течение этого времени подрядчик должен постоянно проводить уборку стадиона и прилегающей к нему территории. Ежедневно следует наводить порядок во внутренних помещениях «Ростов Арены», чистить вертикальные поверхности, трибуны, зеркала, мыть санитарные зоны.



Также исполнитель должен собирать мусор, вывозить его и утилизировать отходы. Нужно убирать пыль, проводить влажную уборку всех поверхностей, включая ковровые покрытия. Также в техническом задании прописана генеральная уборка, которая будет проводиться не менее двух раз в год.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта.