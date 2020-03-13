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На уборку «Ростов Арены» потратят 25,2 млн рублей

На уборку «Ростов Арены» потратят 25,2 млн рублей
Более 25,2 миллиона рублей потратят на уборку «Ростов Арены». Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ по футболу.

Указанная сумма выделяется на период с 1 апреля по 31 декабря. В течение этого времени подрядчик должен постоянно проводить уборку стадиона и прилегающей к нему территории. Ежедневно следует наводить порядок во внутренних помещениях «Ростов Арены», чистить вертикальные поверхности, трибуны, зеркала, мыть санитарные зоны.

Также исполнитель должен собирать мусор, вывозить его и утилизировать отходы. Нужно убирать пыль, проводить влажную уборку всех поверхностей, включая ковровые покрытия. Также в техническом задании прописана генеральная уборка, которая будет проводиться не менее двух раз в год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта.

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