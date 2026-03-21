Кадры жесткой автокатастрофы на трассе Ростов-Таганрог 21 марта

В сети появились кадры массовой аварии с пожаром под Таганрогом. 21 марта в Ростовской области произошло чудовищное ДТП, которое унесло жизни и оставило после себя груды искореженного металла.На 33-м километре федеральной трассы Ростов-Таганрог, в районе хутора Пятихатки, столкнулись несколько легковых автомобилей и бензовоз.Как сообщают очевидцы, авария произошла днем. Столкновение привело к чудовищному пожару. По предварительным данным регионального ГИБДД, после удара произошло возгорание бензовоза. Судя по кадрам, опубликованным в сети, пламя охватило и уничтожило бензовоз полностью, а также одну из легковых машин. Остальные транспортные средства превратились в груды металла.По словам очевидцев, в аварии есть погибшие и пострадавшие. На данный момент точные данные о количестве жертв и пострадавших уточняются. На месте ДТП работают экстренные службы, выясняя обстоятельства произошедшего.