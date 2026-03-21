Страшная авария и пожар произошли на трассе под Таганрогом

Фото: соцсети

В районе хутора Пятихатки на оживленной трассе Ростов-Таганрог днем 21 марта произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к масштабному пожару. Информация об инциденте активно распространяется очевидцами в социальных сетях.По сообщениям свидетелей, на участке трассы столкнулись несколько легковых автомобилей и бензовоз. Сила удара была настолько велика, что после столкновения транспортные средства загорелись. Очевидцы, находящиеся неподалеку, сообщают о густом черном дыме, который виден на несколько километров вокруг места аварии.Судя по фотографиям, появившимся в сети, последствия ДТП крайне серьезны: автомобили превратились в груды искореженного металла, что свидетельствует о высокой скорости и силе столкновения.Сервис "Яндекс.Карты" уже фиксирует значительное затруднение движения и пробку в районе хутора Пятихатки, вызванную произошедшим. Экстренные службы, включая пожарные расчеты, прибыли на место аварии и приступили к ликвидации возгорания и оказанию помощи.Подробности происшествия, включая информацию о возможных пострадавших и точных причинах столкновения, на данный момент устанавливаются.