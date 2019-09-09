На содержание более 200 дорог в Ростовской области потратят почти 5 млн рублей



Почти пять миллионов рублей потратят в Мясниковском районе Ростовской области на ремонт и содержание дорог. Районная администрация опубликовала соответствующие заявки на сайте госзакупок. Общая сумма составляет 4 802 100 рублей.



Исходя из документации, опубликованной на портале, работы будут проводиться более чем на 200 дорогах Мясниковского района.



Исполнитель должен следить за состоянием покрытия, обочин и знаков с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 сентября.