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На содержание более 200 дорог в Ростовской области потратят почти 5 млн рублей

На содержание более 200 дорог в Ростовской области потратят почти 5 млн рублей
Почти пять миллионов рублей потратят в Мясниковском районе Ростовской области на ремонт и содержание дорог. Районная администрация опубликовала соответствующие заявки на сайте госзакупок. Общая сумма составляет 4 802 100 рублей.

Исходя из документации, опубликованной на портале, работы будут проводиться более чем на 200 дорогах Мясниковского района.

Исполнитель должен следить за состоянием покрытия, обочин и знаков с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 сентября.

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