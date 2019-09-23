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На содержание дворов в Ворошиловском районе Ростова потратят 2 млн рублей

На содержание дворов в Ворошиловском районе Ростова потратят 2 млн рублей
Более двух миллионов рулей потратят в Ростова на содержание дворов в Ворошиловском районе. Сумма выделяется из бюджета донской столицы. Заказчик — Управление благоустройства Ворошиловского района — определит поставщика 4 октября.

В документации, опубликованной на сайте госзакупок, указано, что возле 21 дома установят лежачие полицейские. Во дворах домов № 67 по улице Турмалиновской и № 4 по улице Врубовой проведут ремонт. Работы нужно завершить в течение четырёх дней после подписания контракта.

Заявки принимаются до 3 октября.

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