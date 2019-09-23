На содержание дворов в Ворошиловском районе Ростова потратят 2 млн рублей



Более двух миллионов рулей потратят в Ростова на содержание дворов в Ворошиловском районе. Сумма выделяется из бюджета донской столицы. Заказчик — Управление благоустройства Ворошиловского района — определит поставщика 4 октября.



В документации, опубликованной на сайте госзакупок, указано, что возле 21 дома установят лежачие полицейские. Во дворах домов № 67 по улице Турмалиновской и № 4 по улице Врубовой проведут ремонт. Работы нужно завершить в течение четырёх дней после подписания контракта.



Заявки принимаются до 3 октября.