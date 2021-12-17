На Штахановского в Ростове найден повешенным 37-летний мужчина
В донской столице найден повешенным 37-летний мужчина. Труп Дмитрия В. обнаружили 21 декабря в одной из квартир многоэтажных домов на улице Штахановского. Об этом сообщает портал DonDay.ru.
Известно, что мужчина проживал с родственниками. Вероятно, они и нашли повешенным Дмитрия. Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать смерть ростовчанина. Следов насилия на теле не обнаружено. Предположительной причиной смерти стало удушение.
Незадолго до случившегося Дмитрий развелся с супругой и находился в депрессивном состоянии.