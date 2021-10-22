В Ростове нашли повешенным 24-летнего парня
В Ростове-на-Дону нашли повешенным 24-летнего парня. Труп Данила Лукомского обнаружили вечером 22 октября в его квартире.
Молодой человек проживал с родителями в одной из многоэтажек на улице Содружества. Близкие, вернувшись домой, нашли сына повешенным. Они тут же вызвали медиков, но спасать парня было уже поздно. Врачам оставалось лишь констатировать его смерть.
Как сообщил DonDay.ru, последнее время у Данила появилось много проблем, из-за которых он переживал.
В тот же день обнаружили повешенным 70-летнего мужчину. Виктор Москаленко провел в Ростове последние полтора месяца, хотя сам он - житель Иркутской области. Пенсионер жил у знакомой в многоэтажке в переулке Чаленко. Днем 22 октября женщина нашла Виктора повешенным в ванной комнате. Незадолго до этого мужчина перенес инфаркт, после которого у него началась депрессия.