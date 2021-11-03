В лесополосе под Новочеркасском нашли повешенным 36-летнего мужчину

Фото: ua-reporter.com

В Ростовской области нашли труп 36-летнего мужчины. Тело повешенного обнаружили 7 ноября в одной из лесополос возле поселка Персиановского.По информации источника Rostov.ru, на место выезжали следователи и медики, которые зафиксировали смерть мужчины. Видимых следов насилия на теле не обнаружено. Предварительной причиной смерти стало удушье.Умершим оказался 36-летний Алексей Д. По словам родственников, мужчина жаловался на проблемы в жизни и мог быть склонен к необдуманным поступкам. Однако точную причину его смерти установит экспертиза.