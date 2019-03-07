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На севере Ростовской области ожидаются морозы до -6 градусов

На севере Ростовской области ожидаются морозы до -6 градусов
В Ростовской области ожидаются морозы до -6 градусов. Заморозки прогнозируют на севере области.

В среду, 13 марта, на Дону облачно, с прояснениями. В большинстве районов - небольшой дождь и мокрый снег, ночью местами ожидаются сильные осадки.

По данным Ростовского гидрометцентра, ветер 3-8 м/с, днём по области +3…+8 градусов, ночью -2…+3 градуса, по северу при прояснениях - до -6 градусов.

Ночью и утром местами - налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.

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