В районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

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В Миллеровском районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Информацию об этом сообщили в районной администрации 9 октября.Трупы животных нашли в слободе Дегтево у одного из жителей после проверки. Специалисты исследовали пробы павших свиней и обнаружили АЧС.Африканская чума свиней – это опасная болезнь животных. Они могут заразиться через воду, корм, предметы ухода и многое другое. Симптомами опасной инфекции являются повышение температуры тела, диарея, судороги и в конечном итоге смерть. Однако АЧС безобидна по отношению к человеку.Напомним, ранее очаги распространения инфекции обнаружили в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Власти даже приняли решение ввести на территории карантин.