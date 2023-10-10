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В районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

В районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
В Миллеровском районе Ростовской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Информацию об этом сообщили в районной администрации 9 октября.

Трупы животных нашли в слободе Дегтево у одного из жителей после проверки. Специалисты исследовали пробы павших свиней и обнаружили АЧС.

Африканская чума свиней – это опасная болезнь животных. Они могут заразиться через воду, корм, предметы ухода и многое другое. Симптомами опасной инфекции являются повышение температуры тела, диарея, судороги и в конечном итоге смерть. Однако АЧС безобидна по отношению к человеку.

Напомним, ранее очаги распространения инфекции обнаружили в хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Власти даже приняли решение ввести на территории карантин.
Фото: Rostov.ru
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