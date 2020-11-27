В Ростове из-за африканской чумы свиней ввели карантин на ООО «Фермерский»
Из-за вируса африканской чумы свиней на территории «Фермерского», которое находится в Ростове по адресу: переулок Фермерский, 66, литер В, помещение 5, ввели карантин.
Посещать территорию объекта в период карантина могут лишь специалисты ветслужбы. Реализовывать и перемещать продукты убоя животных, животноводческую продукцию и корма, а также делать отгрузки запрещено. Въезд и выезд на территорию закрыт. Исключением остается только транспорт, задействованный в ликвидации опасного вируса.
Как сообщал Rostov.ru, ранее АЧС обнаружили в 4,5 тонны свинины, завезенной на предприятие в донской столице. Груз завезли транзитом через другой регион. Специалисты изъяли продукцию из обращения и направили на уничтожение. Зараженная свинина в реализацию не попала.