На севере Ростовской области ударили первые сильные заморозки

В Ростовскую область пришли первые заморозки. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в своих социальных сетях.

По словам специалиста, ночью на 23 октября в некоторые регионы РФ пришли существенные заморозки. В Калужской области и ЛНР температура опустилась до -4,4 градусов. В Ростовской области, в станице Боковская, температура тоже была ниже нуля и составила -4,3 градуса.

Холод был зафиксирован и в других регионах: Смоленской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Курской, Белгородской областях.

По прогнозам, в ближайшие дни температура в Ростовской области не опустится ниже нуля. Даже на севере региона ночью будет от 0 до +1 градуса.
Фото: Карты.
