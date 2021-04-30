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На севере Ростовской области похолодает до 0 градусов

На севере Ростовской области похолодает до 0 градусов
В северных районах Ростовской области - Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском - снова похолодает. 5 мая столбики термометров опустятся до 0 градусов в ночное время.

Осадки в этот день не предвидятся. В среднем температура воздуха составит ночью +4…+9°, по северу – до 0°; днём – до +15…+20°.

В Приазовье сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. Дончан просят не разводить костры в посадках и не жечь сухую траву.

Несколько дней назад под Азовом бушевал ландшафтный пожар.

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