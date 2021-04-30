На севере Ростовской области похолодает до 0 градусов

В северных районах Ростовской области - Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском - снова похолодает. 5 мая столбики термометров опустятся до 0 градусов в ночное время.Осадки в этот день не предвидятся. В среднем температура воздуха составит ночью +4…+9°, по северу – до 0°; днём – до +15…+20°.В Приазовье сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. Дончан просят не разводить костры в посадках и не жечь сухую траву.Несколько дней назад под Азовом бушевал ландшафтный пожар.