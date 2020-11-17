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В северных районах Ростовской области столбики терметров опустятся до -22 градусов

В северных районах Ростовской области столбики терметров опустятся до -22 градусов
В северных районах Ростовской области станет еще холоднее. По информации регионального МЧС, 20 ноября столбики термометров в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах опустятся до -22 градусов ночью.

Кроме того, на трассах региона ожидаются гололед и туман. Из-за сложных метеоусловий усугубится ситуация на дорогах. Возможно увеличение числа ДТП и ЧП. Автомобилистов призывают не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим.

Напомним, с 16 по 19 ноября в Ростовской области объявляли штормовое предупреждение из-за мороза и метели. Экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

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