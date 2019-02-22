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В некоторых районах Ростовской области похолодает до -16 градусов

В некоторых районах Ростовской области похолодает до -16 градусов
В северных районах донского региона похолодает до -16 градусов. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, 25 февраля в Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Боковском и Миллеровском районах столбики термометров опустятся до -16. Кроме того, ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.

В южных районах региона температура воздуха составит +3 градуса днем, -2 - ночью.

Также ожидаются гололедица на дорогах, туман и небольшой снег.

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