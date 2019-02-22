В некоторых районах Ростовской области похолодает до -16 градусов



В северных районах донского региона похолодает до -16 градусов. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, 25 февраля в Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Боковском и Миллеровском районах столбики термометров опустятся до -16. Кроме того, ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.



В южных районах региона температура воздуха составит +3 градуса днем, -2 - ночью.



Также ожидаются гололедица на дорогах, туман и небольшой снег.