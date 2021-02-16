В северных районах Ростовской области похолодает до -19

В северных районах - Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском - похолодает до -19 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.18 февраля, помимо морозов, ожидаются гололедица на дорогах и небольшие осадки в виде снега.В среднем температура воздуха по региону ночью составит -7…-12°, днём будет колебать от - до -3...-8°. В Южных районах - Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском составит - 1 градус днем и - 5 ночью.При сильных морозах может возникнуть гипотермия – выраженное снижение внутренней температуры тела. Врачи советуют всем, в частости пожилым людям, а также рыбакам и охотникам в морозные дни оставаться дома, иначе существует риск получить обморожения и переохлаждение.