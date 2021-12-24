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На севере Ростовской области из-за непогоды затруднено движение транспорта: видео

На севере Ростовской области из-за непогоды затруднено движение транспорта: видео
Автомобилистов предупредили о затрудненном движении на севере и северо-востоке Ростовской области. Из-за снега и гололеда 26 декабря водителям приходится ехать на небольшой скорости и максимально увеличивать дистанцию и боковой интервал.

По информации УГИБДД по Ростовской области, машины буксуют на подъемах. Это участки на 979-м километре трассы М-4 «Дон» (Пролетарская балка), 950-м километре (Калиновская балка) и на 931-м километре (в районе Каменска-Шахтинского). Во время неблагоприятных метеорологических условий автомобилистам стоит по возможности отказаться от поездок.

- На месте работает спецтехника, которая занимается расчисткой трассы, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря почти на весь день перекрыли несколько трасс из-за метели. С 8 часов до самой ночи по автодорогам было практически невозможно проехать.
Фото/видео: УГИБДД по Ростовской области.
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