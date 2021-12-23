Из-за метели в Ростовской области частично закрыли две трассы

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Из-за сложных метеорологических условий в Ростовской области закрыли два участка федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом 25 декабря сообщили в донской Госавтоинспекции.Из-за метели на дорогах с 8:00 был закрыт участок трассы с 38-го (граница с Миллеровским районом) до 53-го километра (разъезд на дороги Миллерово - Вешенская и Кашары - Морозовск).Кроме того, с 10:50 закрыт участок трассы Ростов - Семикаракорск - Волгодонск со 135-го по 208-й километр.В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если непогода настигла в дороге, стоит увеличить дистанцию и боковой интервал, уменьшив при этом скорость.Кроме того, нужно быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.