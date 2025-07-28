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Жителей Ростова волнует убитая дорога на проспекте Стачки

Жителей Ростова волнует убитая дорога на проспекте Стачки
В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на состояние дороги на проспекте Стачки. Они поделились кадрами убитого дорожного покрытия в районе дома № 304 в соцсетях 27 июля.

Местные жители предполагают, что из-за открытия «Западной хорды» на проспекте стали образовываться ухабы. Дорога просто не выдерживает увеличенного трафика машин.

По кадрам видно, что асфальт уже не только потрескался, но и отделился кусками от дороги. А ближе к обочине образовалось длинное продольное углубление.

Один из местных жителей пишет, что пока что на этом участке не было ДТП. Но он уверен, что при такой сильной деформации грузовой автомобиль может с легкостью перевернуться.

Ростовчане просят отремонтировать дорогу и расширить ее.
Фото: Соцсети
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