Жителей Ростова волнует убитая дорога на проспекте Стачки

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на состояние дороги на проспекте Стачки. Они поделились кадрами убитого дорожного покрытия в районе дома № 304 в соцсетях 27 июля.Местные жители предполагают, что из-за открытия «Западной хорды» на проспекте стали образовываться ухабы. Дорога просто не выдерживает увеличенного трафика машин.По кадрам видно, что асфальт уже не только потрескался, но и отделился кусками от дороги. А ближе к обочине образовалось длинное продольное углубление.Один из местных жителей пишет, что пока что на этом участке не было ДТП. Но он уверен, что при такой сильной деформации грузовой автомобиль может с легкостью перевернуться.Ростовчане просят отремонтировать дорогу и расширить ее.