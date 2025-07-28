Фото: Дондей

Причиной возгорания в овощном ларьке в городе Шахты стал поджог. Об сообщает портал DonDay.Инцидент произошёл в ночь на 25 июля на пересечении проспекта Комиссаровский и улицы Шевченко. Очевидцы заметили огонь и вызвали пожарных. Пламя потушили площади 50 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.По информации, полученной из достоверных источников, магазин принадлежал семье, которая управляла им в течение десяти лет. Теперь владельцы должны начинать все с нуля.Мотивы и личность поджигателя пока не установлены.