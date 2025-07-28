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Донские волонтеры спасают котенка с жуткой открытой раной под хвостом

Донские волонтеры спасают котенка с жуткой открытой раной под хвостом

В Ростовской области неравнодушные люди пытаются спасти котенка с серьезной открытой раной в области хвоста. Об этом сообщил новостной ресурс DonDay со ссылкой на азовский приют для бездомных животных "Феникс".

Крошечный зверек поступил в приют в критическом состоянии. Как рассказывают волонтеры, его нашли сердобольные прохожие. Они привезли его к частному ветеринару. Ветврач, не имеющий необходимой квалификации и документов, произвел операцию по удалению хвоста котенка с ошибками.

В другой клинике у животного диагностировано омертвение тканей в области хвоста. Это говорит о том, что у малыша происходит процесс отмирания клеток и тканей внутри организма.

В настоящее время волонтеры приюта просят всех неравнодушных помочь в лечении раны и предоставить временный приют для котенка.
Фото: приют Феникс
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