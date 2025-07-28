В Южном парке птиц «Малинки» не удалось получить потомство от редких птиц калао

Фото: Южный парк птиц Малинки

В Южном парке птиц «Малинки» редкие птицы калао не смогли стать родителями. Об этом сообщили в пресс-службе развлекательного заведения.Как правило, сезон размножения у калао начинается в январе-апреле, но в парке так и не появились долгожданные птенцы. Поэтому родители отложили появление потомства на следующий год.Однако из-за аномальной жары, которая стояла этим летом, в вольерах были установлены специальные устройства для увлажнения воздуха. Вероятно, это способствовало созданию оптимальных условий, которые стимулировали проявление инстинкта размножения.Как добавили в зоосаде, произошел овогенез – процесс формирования яйца у птиц. Сотрудники ежедневно проводили осмотр территории, но никаких признаков того, что самка готовится к высиживанию, не было. Однако недавно наши сотрудники обнаружили разбитое яйцо, которое ещё не было сформировано.В данный момент самка находится в состоянии некоторой депрессии, но её преданный партнёр не оставляет её ни на минуту. Ветеринары будут пристально наблюдать за состоянием птицы.