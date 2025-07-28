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Начальника отдела Минсельхоза Ростовской области отправили в СИЗО на два месяца. Николай Ляхов пробудет под стражей как минимум до конца сентября. Сообщает портал DonDay.Как проинформировали в региональном УФСБ, начальник отдела помогал сельхозпроизводителям возместить части затрат на производство. При этом он требовал себе 5% от общей суммы полученных субсидий за оказанную помощь.Уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки».Николай Ляхов был задержан 25 июля прямо у себя в кабинете.