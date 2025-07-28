Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Начальника отдела Минсельхоза Ростовской области отправили в СИЗО на два месяца

Начальника отдела Минсельхоза Ростовской области отправили в СИЗО на два месяца
Начальника отдела Минсельхоза Ростовской области отправили в СИЗО на два месяца. Николай Ляхов пробудет под стражей как минимум до конца сентября. Сообщает портал DonDay.

Как проинформировали в региональном УФСБ, начальник отдела помогал сельхозпроизводителям возместить части затрат на производство. При этом он требовал себе 5% от общей суммы полученных субсидий за оказанную помощь.

Уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки».

Николай Ляхов был задержан 25 июля прямо у себя в кабинете.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.