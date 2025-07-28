Тысячи жителей в Ростовской области остались без воды 28 июля
Тысячи жителей в Ростовской области остались без воды 28 июля. Отключения водоснабжения их=ха коммунальной аварии произошло в городе Гуково, Зверево, а также в поселке Красносулинского и Каменского района.
Как отметила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная, причиной отключения стал порыв водовода крупного диаметра на территории насосной станции №3 (ГГВ) в Каменском районе.
Когда возобновят подачу воды, неизвестно. Специалисты никаких прогнозов не дают.