Более 10 тысяч новых контейнеров для сбора мусора устанавливают в муниципалитетах Дона

- Расчёт необходимо производить для каждой территории индивидуально, учитывая как количество мусорных баков, так и график вывоза отходов, — рассказала Антонина Пшеничная.

Фото: Правительство Ростовской области

По поручению главы региона Юрия Слюсаря в Ростовской области продолжается работа по замене контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Более 10 тысяч новых контейнеров уже установлено. До конца этого лета поставят еще тысячу для Шолоховского района и Шахт.Новые контейнеры приобретены за счет областного финансирования. В настоящее время баки уже стоят в Боковском, Веселовском, Милютинском, Каменском, Усть-Донецком, Шолоховском, Морозовском районах и городах Новошахтинск, Гуково и Каменск-Шахтинский.Кроме того за счет средств областного бюджета в ряде территорий продолжается закупка около трех тысяч контейнеров. Администрации подготавливают документы для проведения конкурсных процедур. По распоряжению главы региона все работы рассчитывают завершить к 1 сентября.Вместе с этим обновляют площадки для сбора отходов. В Веселовском районе построено 12 новых площадок, а 117 площадок реконструировано в Боковском районе.Как подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, качество услуги по вывозу мусора зависит от нескольких факторов: своевременного вывоза отходов, надлежащего содержания контейнерных площадок и обеспечения их необходимым оборудованием.