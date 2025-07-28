Внедрить стратегию восстановления зеленых насаждений предложили в Ростове

Можно предложить всем магазинам, кафе и другим подобным заведениям посадить деревья, кустарники и цветы перед своими фасадами и провести конкурс с призовым фондом или снижением налогов. Это создаст мотивацию, и жители сами будут голосовать за самые красивые места, — предлагает один из горожан.

Фото: Ростов ру.

Жители Ростова-на-Дону выступили с инициативой разработать стратегию по восстановлению зелёных насаждений. Они обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области с предложением о разработке такой идеи.По мнению горожан, в городе не хватает зелёных насаждений. Деревья и рощи вырубаются с пугающей частотой, уступая место «человейникам». Ни Дни древонасаждения, ни компенсационное озеленение не спасают ситуацию. В городе можно найти множество мест, где молодые деревья, которые были посажены, уже засохли.Ростовчане считают проблему озеленения серьёзной и предлагают внедрить стратегию по восстановлению зелёных насаждений. Среди мер они предлагают принять на местном уровне закон, обязывающий высаживать деревья, а также стимулировать жителей и малый бизнес сажать деревья.