Игрок «Ростова» Роналдо пропустил матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Роналдо не смог выйти на поле в матче против «Динамо» из-за проблем со здоровьем. Встреча состоялась 26 июля в рамках Российской премьер-лиги.В составе команды не было Роналдо. Как сообщил агент, причиной стал дискомфорт в пояснице.Ранее DonDay уже писал о снижении стоимости нападающего. За полгода трансфер Роналдо подешевел с 5 млн евро до 4 млн евро. Это связано с его низкой результативностью.В случае, если состояние здоровья игрока не улучшится, он, скорее всего, не сможет принять участие в матче, запланированном на 30 июля.