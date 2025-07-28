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Игрок «Ростова» Роналдо пропустил матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем

Игрок «Ростова» Роналдо пропустил матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем
Футболист «Ростова» Роналдо не смог выйти на поле в матче против «Динамо» из-за проблем со здоровьем. Встреча состоялась 26 июля в рамках Российской премьер-лиги.

В составе команды не было Роналдо. Как сообщил агент, причиной стал дискомфорт в пояснице.

Ранее DonDay уже писал о снижении стоимости нападающего. За полгода трансфер Роналдо подешевел с 5 млн евро до 4 млн евро. Это связано с его низкой результативностью.

В случае, если состояние здоровья игрока не улучшится, он, скорее всего, не сможет принять участие в матче, запланированном на 30 июля.
Фото: ФК Ростов
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