Автомобилистов Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за непогоды

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В Ростовской области ожидается дождливая и ветреная погода. В связи с этим УГИБДД по Ростовской области просит быть предельно внимательными на дорогах.Автоинспекция рекомендует водителям соблюдать дистанцию, боковой интервал и скорость на дорогах. Боковой ветер, особенно шквалистый, может стать причиной опрокидывания транспортного средства. Не стоит парковать свои авто под слабозакреплёнными конструкциями и аварийными деревьями. Лучше по возможности отказаться от поездок на собственном авто.Во время дождя сцепление шин автомобиля с дорогой становится хуже из-за слоя воды на проезжей части. Это также увеличивает риск ДТП.Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходы должны иметь на одежде специальные светоотражающие элементы и переходить дорогу только в специальных местах.В случае ЧП звоните по номеру: 112.