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В Ростовской области подсолнечник обработали пестицидом с истекшим сроком годности

В Ростовской области подсолнечник обработали пестицидом с истекшим сроком годности

В Ростовской области выявлен факт применения просроченного пестицида при обработке подсолнечника. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили данное нарушение в ходе проверок, проведенных в июле 2025 года.

Этот устаревший агрохимикат был найден в распоряжении компании, работающей в Песчанокопском районе. Несмотря на истечение срока регистрации препарата еще в апреле, аграрий продолжал использовать его для обработки посевов подсолнечника. Землевладельцу направлено официальное предупреждение о недопустимости таких действий.
Фото: Нейросеть
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