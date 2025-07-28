В Ростовской области подсолнечник обработали пестицидом с истекшим сроком годности
В Ростовской области выявлен факт применения просроченного пестицида при обработке подсолнечника. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили данное нарушение в ходе проверок, проведенных в июле 2025 года.
Этот устаревший агрохимикат был найден в распоряжении компании, работающей в Песчанокопском районе. Несмотря на истечение срока регистрации препарата еще в апреле, аграрий продолжал использовать его для обработки посевов подсолнечника. Землевладельцу направлено официальное предупреждение о недопустимости таких действий.