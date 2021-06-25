В Ростове возбудили уголовное дело по факту травмирования малыша электросамокатом
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту травмирования двухлетнего мальчика, сбитого электросамокатом. Происшествие случилось 23 июня в районе школы №80 на улице Пушкинской.
Как сообщалось ранее, в тот день Милена Григорян гуляла с сыном по аллее в центре города. Внезапно ребенка сбил парень на электросамокате.
Молодой человек извинился перед женщиной и ее ребенком, но не стал дожидаться полиции. Он оставил номер и уехал. Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали ушибы и ссадины.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Представителя коммерческой организации, которая занимается прокатом электросамокатов, допросили, а двухколесный транспорт изъяли.