На самоизоляции актёры ростовского театра записывают видео ко Дню Победы
Находясь на самоизоляции, актёры ростовского театра имени Максима Горького продолжают общаться со зрителями. Хоть культурные учреждения закрыты уже больше месяца, артисты не остаются без работы. Ко Дню Победы они запустили проект, посвящённый Великой Отечественной войне.
Как рассказала актриса Алёна Гудкова, сотрудники театра записывают видеоролики со стихотворениями, песнями, прозой о войне. Также некоторые рассказывают зрителям истории своих бабушек и дедушек, живших в эти страшные годы. В программу вошли произведения Быкова, Полевого, Богомолова, Берггольц, Друниной, Рождественского и многих других. В общей сложности планируется выпустить порядка 20 записей. Проект получил название «Дорога к Победе». Записи публикуются несколько раз в неделю в аккаунте театра. Срок реализации - до 9 мая.
Каждый артист сам выбирает форму подачи материала: кто-то поёт песни, кто-то записывает на диктофон рассказы, кто-то делает видеонарезку. Актёры изучают исторический материал, читают письма фронтовиков, дневники своих предков. Затем вся информация собирается воедино – и зрителю показывают видеоролик, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Ролики получили большое признание у аудитории. Видео вызывают у подписчиков слёзы, пробуждают в них воспоминания и показывают, что людям не требуется ни парад, ни другие праздничные мероприятия для того, чтобы сохранять память о героических военных подвигах.
Напомним, ранее Rostov.ru рассказывал, ещё о двух проектах театра Горького: чтении сказок для малышей и произведений школьной программы.