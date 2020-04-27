Сказки на ночь от актёров: на самоизоляции ростовские артисты читают книги с юными зрителями

Актёр Павел Кондрашин и гостья Лиза читают сказку «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Актриса Алёна Гудкова читает сказку «Аладдин».

Уже более месяца в Ростове-на-Дону закрыты все культурные учреждения, включая театры. Хоть артисты не могут ни играть спектакли, ни даже проводить репетиции, они продолжают работать из дома. Сотрудники театра драмы имени Максима Горького запустили сразу несколько онлайн-проектов, привлекая к ним зрителей.Чтобы приобщить к искусству самых маленьких ростовчан (и по мере сил помочь их родителям), артисты организовали акцию «Сказки на ночь». Ежедневно в 21 час на страничке в социальной сети один из актёров проводит прямой эфир, читая произведения для самых маленьких. Пробные чтения сказок «Три поросёнка» и «12 месяцев» прошли на ура, и сотрудники театра решили продолжать проект. Юных зрителей уже познакомили со «Сказкой о царе Салтане», «Русалочкой», «Летучим кораблём», «Котом в сапогах», «Снежной королевой», сказками Шахерезады и многими другими.Эта идея настолько вдохновила дончан, что даже они сами стали пробовать себя в чтении художественных произведений. Поддерживая это стремление зрителей к творчеству, театр предложил юным подписчикам принять участие в проекте. Ребят просят присылать заявку презентации, и каждый день специалисты выбирают одного ребёнка, который читает в паре с артистом. Малыши рассказывают сказки («Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что»), дети постарше — более серьёзные произведения («Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Великан-эгоист» Оскара Уайльда). Каждый день зрители с нетерпением ждут прямых эфиров и уже с утра засыпают театр вопросами о планируемых чтениях.Актриса Алёна Гудкова добавила, что даже в «домашнем» формате актёры серьёзно подходят к своей работе.Ещё один проект — «Читать не скучно с театром Горького». Для школьников 6-11-х классов артисты читают произведения из школьной программы. Они заранее составили список того, что должны были изучать ребята в последней четверти. Каждый актёр выбрал «свою» книгу. В программе есть и поэзия, и проза, в том числе фрагменты больших произведений (десятиклассники проходят «Войну и мир», но такое произведение трудно уместить в прямом эфире). Родители школьников такую идею только поддержали: некоторых детей тяжело заставить сесть за книгу, а вот послушать произведение из уст актёра — совсем другое дело.