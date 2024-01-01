В Ростовской области в январе похолодает до -19 градусов

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Морозы до -19 градусов спрогнозировали синоптики в ближайший месяц в Ростовской области. Какой будет погода в январе 2024-го, рассказали специалисты ростовского Гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, около нормы и выше будет средняя температура, а количество осадков будет около и больше нормы.В первой декаде месяца, с 1 по 10 января, ночью столбики термометров покажут -1...+4 градуса. В северной части региона похолодает до -12 градусов. Днем потеплеет до -4...+1 градуса, а на юге - до +8.С 11 по 20 января в Ростовской области ожидается похолодание. В ночное время термометры покажут -2...-7 градусов, на севере области похолодает до -13...-18 градусов. Днем синоптики прогнозируют 0...-5 градусов.В конце января ночью похолодает до -4...-6. В некоторых районах области, преимущественно на севере, ожидаются морозы до -14...-19 градусов. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов.