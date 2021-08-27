Эксперт назвал причину появления огромного количества водорослей на берегу Таганрогского залива
Сине-зеленые водоросли покрыли берег Таганрогского залива. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях 29 августа.
На фотографиях видно, как водоросли превратились в настоящий ковер по всему берегу Азовского моря. При этом в воде их не меньше.
В июне Rostov.ru сообщал о цветении сине-зеленых водорослей в Таганрогском заливе. Тогда людей беспокоил химозно-синий цвет воды. Однако процесс цветения водорослей - процесс ежегодный. Он безвреден для окружающей среды. Затем к концу июля в заливе произошел мор рыбы - сотни тел водных обитателей выбросило на берег. Огромное количество водорослей буквально перекрывало кислород рыбе, потребляя его самостоятельно.
Теперь же водоросли отцвели. Они находились на верхнем слое поверхности воды. Поэтому при сгонном ветре их тут же выбросило на берег волнами.
- Водорослей не будет уже в сентябре, - прокомментировал заместитель начальника Нижнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов (ВБР) Азово- Черноморского территориального управления Росрыболовства Александр Артемов. - Как только температура воздуха начнет опускаться ниже +20 градусов, количество водорослей постепенно уменьшиться.
Специалист добавил, что сине-зеленые водоросли вскоре начнут отмирать, превратятся в перегной, а затем вернутся в море.
Автор фото: Александр Номерчук.