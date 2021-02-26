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Из-за раннего цветения Дона ростовчане задыхаются от зловония водопроводной воды

Из-за раннего цветения Дона ростовчане задыхаются от зловония водопроводной воды
Жители Ростова-на-Дону на днях почувствовали странный запах воды из-под кранов. Люди из нескольких районов донской столицы начали делиться в социальных сетях своими наблюдениями. В водоканале ответили, с чем может быть связано это явление.

Пожалуй, каждый ростовчанин знает, что состояние воды связано с изменениями в реке Дон, в частности, с цветением в ней разных водорослей.

В ведомстве сообщили, что гидрохимический режим Дона постоянно меняется. Это связано с донными отложениями, которые загрязняют флору и фауну реки, с погодными условиями, «цветением» водных организмов и антропогенными факторами.

Устранить проблему удастся только через две недели. А пока жителям донской столицы придётся мириться с неприятным запахом.

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