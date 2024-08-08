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На Ростов 9 августа обрушится мощная магнитная буря

На Ростов 9 августа обрушится мощная магнитная буря
На Ростов в ближайшие сутки обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм обрушился на Землю около 15:00. Пика активности он достигнет к полуночи. Удары достигнут по силе уровня G1. На следующий день геомагнитный шторм будет продолжаться. Землю будут атаковать удары уровня G2. Закончится магнитная буря около 18:00.

В эти дни метеозависимые люди могут заметно почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомогания, необходимо меньше нагружать себя в этот день. Рекомендуется отказаться от жирной и вредной еды.
Фото: Rostov.ru
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