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Из-за вспышки на солнце Ростовскую область накроет магнитная буря

Из-за вспышки на солнце Ростовскую область накроет магнитная буря
В Ростовской области из-за вспышки на солнце ожидается магнитная буря. Согласно данным центра погода «Фобос», подобное явление не наблюдалось около 6 лет.

Сильнейшая вспышка активностью Х2,8 была зафиксирована около 20 часов 14 декабря. Из-за небесного явления на донской регион может обрушиться магнитная буря. Ранее подобное явление было зафиксировано 6 лет назад – в 2017 году.

Как правило, такие вспышки на солнце предшествуют мощной магнитной буре. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.

Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Вспышки охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу и корону светила.
Фото: Rostov.ru
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