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На реставрацию мужского монастыря в Старочеркасской из бюджета Ростовской области выделят 31 млн рублей

На реставрацию мужского монастыря в Старочеркасской из бюджета Ростовской области выделят 31 млн рублей
Из бюджета Ростовской области выделят 31 миллион рублей Донскому Старочеркасскому Ефремовскому монастырю. Эти средства должны компенсировать затраты на реставрацию.

Об этом сообщили на заседании комитета Заксобрания по бюджету, налогам и собственности. Соответствующие изменения планируется внести в бюджет на 2020 год.

Добавим, что монастырь был учреждён в 1994 году на территории бывшего Ефремовского женского монастыря, существовавшего с 1836 года и закрытого в 1927-м.

Кроме этого, увеличены расходы на культуру и кинематографию. На эти цели из регионального бюджета выделят 4,3 миллиарда рублей. Часть этих средств пойдёт на строительство и ремонт домов культуры.

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