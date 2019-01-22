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Из бюджета области выделят 176 млн рублей на завершение реконструкции кафедрального собора Ростова

Из бюджета области выделят 176 млн рублей на завершение реконструкции кафедрального собора Ростова
На завершение реставрации главного собора Ростова из бюджета области выделят 176 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, средства выделяются на основании того, что собор носит статус объекта культурного наследия.
- Мы попытаемся завершить реставрацию собора в августе, чтобы в сентябре можно было его помыть, почистить, - добавил Василий Голубев.

Отметим, что масштабная реставрация собора Рождества Пресвятой Богородицы началась в 2013 году. Работы выполнялись на средства пожертвований частных лиц и организаций. На данный момент уже потрачено около одного миллиарда рублей.

Изначально завершить работы планировалось в 2015 году. Затем сроки перенесли на 2018-й. Теперь датой окончания реставрации называют сентябрь 2019 года.

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