На участие донских казаков в параде Победы из бюджета области выделят 17 млн рублей



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Из бюджета Ростовской области выделят 17 миллионов рублей на участие донских казаков в параде Победы на Красной площади.



Соответствующие расходы внесут в бюджет региона на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом на заседании комитета по бюджету Заксобрания Ростовской области сообщила министр финансов Лилия Федотова.



Средства будут выделены на подготовку и само участие 99 представителей войска Донского в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Добавим, что донские казаки впервые будут принимать участие в параде на Красной площади. Решение было принято в знак заслуг казаков в войне.