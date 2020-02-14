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На участие донских казаков в параде Победы из бюджета области выделят 17 млн рублей

На участие донских казаков в параде Победы из бюджета области выделят 17 млн рублей
Фото: zernoland.ru
Из бюджета Ростовской области выделят 17 миллионов рублей на участие донских казаков в параде Победы на Красной площади.

Соответствующие расходы внесут в бюджет региона на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом на заседании комитета по бюджету Заксобрания Ростовской области сообщила министр финансов Лилия Федотова.

Средства будут выделены на подготовку и само участие 99 представителей войска Донского в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, что донские казаки впервые будут принимать участие в параде на Красной площади. Решение было принято в знак заслуг казаков в войне.

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