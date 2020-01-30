В Ростовской области потратят 81,5 млн рублей на строительство сельского Дома культуры



В Красносулинском районе Ростовской области планируют построить Дом культуры. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Согласно проекту работы запланированы в станице Владимировской. На работы из бюджета выделили 81,5 миллиона рублей. Заказчиком является сельская администрация.



Согласно данным, приведённым в документации, в Доме культуры будет зрительский зал на 150 мест. Строительство будут производить с момента подписания контракта до 1 ноября 2021 года.



Заявки на участие в тендере можно подать до 10 февраля.